お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が、18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」のお蔵入りシーンを明かす場面があった。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏についてトークが盛り上がるコンビ。矢部が「結構、お会いして数回やけど、絡んだら意外とフラットな方で。な？番組ゲスト来てくれたり」と岡村に振ると、岡村