元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。もし高校野球の監督なら何をするか、視聴者の質問に答えた。片岡氏は「どこの監督になるかにもよるけどね」と前置きした上で、「まずスカウティング」と切り出した。「会って、どういう選手か。どういう人間でどういう考え方か。あとご両親にも会って、どういう親御さんなのかを見てから“一緒にやろうや”ってのがスタート」と説明し