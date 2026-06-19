お笑いタレント蛍原徹（58）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ダウ90000の蓮見翔（29）からの質問に答えた。番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。蓮見は蛍原に「漫才やりたいって言ってたけど誰とやりたい？」という質問をぶつけた。蛍原は「本当に漫才が好きでこの世界入ったんよ」と芸能界を志したきっかけを語った。蓮見は「誰とやりたいとかの構想まで