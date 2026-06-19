９人組グループ「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ」が１９日、フジテレビで７月１１日深夜にスタートする新番組「スパドラ★クエスト」（土曜・深夜１時４５分、初回のみ深夜１時５０分）の記者会見を東京・台場の同局で行った。レギュラー化が決定した同番組は、スパドラの９人が様々な課題に挑み、個々のキャラクターを限界まで引き出すドキュメントバラエティー。初回放送では、年上組の「ＦＩＲＥＤＲＡＧＯＮ」と年下組の「Ｔ