９人組グループ「ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ」が１９日、フジテレビで７月１１日深夜にスタートする新番組「スパドラ★クエスト」（土曜・深夜１時４５分、初回のみ深夜１時５０分）の記者会見を東京・台場の同局で行い、メンバーの飯島颯が元日本代表ＭＦ本田圭佑への愛を語った。飯島は開催中のサッカー北中米Ｗ杯について聞かれると「僕のロールモデルは本田圭佑さん。小さい頃から憧れで大好き」と、独特の解説で話題となっ