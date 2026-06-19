【モデルプレス＝2026/06/19】ファミリーマートは、一般社団法人アニメツーリズム協会との連携企画第2弾として、アニメ放送20周年を迎える『涼宮ハルヒの憂鬱』の舞台・兵庫県西宮市に、特別なラッピングを施した店舗を6月20日（土）〜9月23日（水）の期間限定でオープンする。【写真】第1弾では「デュラララ！！」ラッピング店舗が登場◆『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年、“聖地”西宮にラッピング店舗TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱