中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年6月18日にXを更新。公式Xを運用している内閣広報官などに苦言を呈した。「エネルギーを国民のために使うべき」内閣広報官は6月2日から公式Xの本格運用を開始。これまで、ネット上のデマなどを即時訂正したり、フランスで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）での高市首相の動きなどを紹介している。小沢氏はXで、G7の協議開始前と思われる動画をリポストした上で、「内閣広報官がいく