警察によりますと、19日午後0時半ごろ、福岡県筑紫野市平等寺で「馬が徘徊している」と目撃した人から110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、馬を探している飼い主がいたということです。飼い主によりますと、馬は「どさんこ」と呼ばれる品種で、茶色、体長はおよそ160センチだということです。今のところ、目撃情報は1件だけで、警察が捜索しています。その後、佐賀県警の管轄の佐賀県基山町でも、目撃情報があることが