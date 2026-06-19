ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月19日（金）は凶日…『不成就日』と『先負』が重なる日の注意点とは？」を解説します。2026年6月19日（金）は、暦の上で「不成就日」と六曜の「先負」が重なる日にあたります。どちらも「慎重さを大切にしたい日」として語られることがある暦注です。「縁起が悪い日」と身構え