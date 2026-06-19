米株価指数先物下げ拡大、ダウ200ドル安米イラン協議が突然中止 東京時間14:06現在 ダウ平均先物SEP 26月限51803.00（-205.00-0.39%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7523.25（-47.50-0.63%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30422.00（-297.75-0.97%）