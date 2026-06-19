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アジア株下落、米イラン協議が突如中止バンス米副大統領がスイス訪問延期 東京時間14:09現在 香港ハンセン指数 23924.81（休場） 中国上海総合指数 4090.48（休場） 台湾加権指数 46465.20（休場） 韓国総合株価指数 8913.64（-150.20-1.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8807.90（-103.20-1.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76718.00（-691.98-0.89%） アジア株は下落。端午節のため中国、