片山財務相は午前の閣議後の会見で、ドル円が前日に１６１円台に乗せ、２０２４年７月以来、およそ２年ぶりのドル高・円安水準に振れたことを受け、「投機的な動きがあれ⁠ば断固とした措置を取⁠る」と述べた。きょうは米国が奴隷解放記念日の祝日で、これから市場参加者が少なくなり、少額の介入でも効果が出やすい状況となることから、日本政府・日銀が円安是正の介入に踏み切るようであれば、円買いの動きが強まる