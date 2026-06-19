東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（5月）08:30 結果1.5% 予想1.5%前回1.4%（前年比) 結果1.4% 予想1.4%前回1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果1.8% 予想1.8%前回1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 スイス外務省 米国イランの間で金曜日に予定されていた協議が中止さ