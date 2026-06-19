１８日、河南省商丘市の古襄路幼稚園でヨモギの香り袋を作る子どもたち。（商丘＝新華社配信／徐沢源）【新華社北京6月19日】中国各地で18日、端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）を迎える多彩な民俗行事が行われた。１８日、広西チワン族自治区田林県の光明幼稚園で「竜舟流し」を体験する子どもたち。（田林＝新華社配信／黄数情）１８日、天津極地海洋リゾートで陸上ドラゴンボートを体験する観光客。（天津＝新華社配信／杜