歌手で女優の南野陽子（58）が18日、40周年記念コンサートツアーの最終公演を行った。「私だけの40年ではなくて、皆さんがいろんなことを乗り越えて頑張ってきたから、こうして一緒に楽しめるコンサートができました。本当にありがとうございます」とファンへの感謝の思いを伝えた。ライブはこれまでにリリースしたシングル曲のみで構成。当時の衣装を再現したほか、テレビ映像や写真を織り交ぜた演出でデビューからの歩みを振