サッカーＷ杯北中米大会に出場中のコートジボワール代表が日本時間１９日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「エリエ・ワヒに関する最新情報」として「同国サッカー連盟はエリエ・ワヒの法的な状況が改善したことをお知らせします。カナダ入国に必要な許可が取得されました」と記した。コートジボワールは２０日（日本時間２１日）の１次リーグＥ組第２戦でドイツとカナダ・トロントで対戦する。「従ってコートジボワール代表