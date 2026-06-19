レディエント・バーミン（世田谷パブリックシアター）人間の本質をえぐる英劇作家フィリップ・リドリーの傑作ブラック・コメディーだ。演出は白井晃。２年前に読売演劇大賞杉村春子賞（新人賞）を取った清原果耶の受賞後初の舞台だ。若い夫婦ジル（清原）とオリー（井之脇海）が役所の担当者ミス・ディー（池津祥子）の仲介で入手した不思議な家を巡る物語だ。家はさびれた地区にあり、夜にホームレスが入ってきた。だが「ある