ドクターヘリや消防防災ヘリなど高度な技術が必要なヘリコプターの操縦士の高齢化が進んでいるとして、国土交通省は19日、人材の育成・確保策を取りまとめたと発表した。航空大学校（宮崎市）に若手向けの養成コースを新設することが柱。国交省によると、ヘリ操縦士全体の50歳以上の割合は50％なのに対し、千時間以上の飛行経験が必要なドクターヘリは71％、消防防災ヘリでは65％と高く、高齢化が課題となっている。ドクターヘ