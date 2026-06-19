俳優の伊藤かずえが１９日、Ｘを更新。愛車のシーマに乗ってのＹｏｕＴｕｂｅのドライブトークについて「これからはドライブトークはやりません」と投稿した。伊藤は「私がＹｏｕＴｕｂｅでドライブトークしているのは違反なんですか？ＮＨＫに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のＳＮＳに直接言ってください」と呼びかけ。そのため「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはや