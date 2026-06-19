◇第33回大学野球関西オールスタ5リーグ対抗戦1回戦関西六大学2―0関西学生（2026年6月19日わかさスタジアム京都）大学野球の関西オールスタ5リーグ対抗戦が19日にわかさスタジアム京都で開幕し、関西六大学が関西学生を2―0で下して準決勝に進んだ。京産大の最速152キロ右腕でプロ注目の野原元気（4年）が2―0の8回から3番手で登板。最速148キロを計測した直球で押し込み、2回を無安打無失点に抑えて試合を締めた。「