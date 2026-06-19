【酒井若菜 写真集「ぴこぴこ。」】 2026年7月1日発売 予約受付期間：6月19日～6月23日23時59分 価格：3,960円 「酒井若菜 写真集 ぴこぴこ。」書影 【拡大画像へ】 講談社は、俳優の酒井若菜さんのデビュー30周年を記念した写真集「ぴこぴこ。」を、酒井さんのデビュー日でもある7月1日に発売する。発売に先駆けて表紙が公開された。6月19日