三谷産業が６日続伸となっている。同社はきょう、グループのミライ化成が炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）端材の回収・再資源化によるサプライチェーンの構築を目指し、再生炭素繊維成形品事業を加速させることを明らかにしており、これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。 この取り組みでは、主に東レの炭素繊維を原料とする航空機部品の製造工程で発生するＣＦＲＰ端材を回収し、ミライ化成の独自