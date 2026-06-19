ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮが後場に急伸している。日テレＮＥＷＳが１９日、中国政府が日本行きの団体旅行を事実上禁止するなか、夏休みを前に国有の旅行会社などで団体旅行を再開する動きが広がっていることが新たに分かった、と報じた。ハナツアーＪは訪日外国人向けの旅行関連事業を展開しており、業績押し上げ効果を期待した買いが入ったようだ。報道によると、国有旅行会社がこれまで見合わせていた日本行きの団体