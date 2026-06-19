「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午後２時現在で、フジクラが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １８日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、営業利益を２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）へ、純利益を１５６０億円から２２９０億円（同４５．７％増）へ上方修正し、最終利益