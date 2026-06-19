記念すべきW杯初勝利を挙げたカナダ代表だが、先発出場して白星獲得に貢献したMFイスマエル・コネが試合中に負傷。今後、手術が実施されるようだ。英『ESPN』などが伝えている。18日に開催された北中米W杯グループB第2節でカナダはカタール代表と対戦した。前半16分、29分に得点して試合を優位に進めると、33分にはカタールに退場者が出て数的優位に立つ。45+3分に3点目を奪うなど、余裕のある試合運びを見せていたが、後半12