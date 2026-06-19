【写真】BE:FIRSTジュノン『ELLE Japan』表紙ビジュアル／ラフなコーデも着こなすジュノン 雑誌『ELLE Japan』の公式SNSにて、BE:FIRSTのJUNON（ジュノン）が起用された『ELLE Japan』8月号特別版（6月26日発売）の表紙が公開され、注目を集めている。 ■JUNONが『ELLE Japan』初ソロ表紙 公開された表紙では、JUNONが白シャツにブラックタイを合わせたシンプルな装いで登場。顔のアップを大胆に切り取った構図となっ