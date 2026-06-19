株式会社Gielプロダクション「Son」は19日、公式サイトを通じ、人気YouTuber「ばつまる夫婦」との契約を解除すると発表した 。ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」（チャンネル登録者数10.6万人）を巡ってSNSで炎上した飲酒運転疑惑に対し、事務所がコンプライアンス意識や対応姿勢で重大な相違を認めたことが解除の主因だ 。 問題となったのは石垣島旅行の動画で、夫のジョニーさんがビールの