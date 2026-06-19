お笑いコンビ・ナインティナイン（矢部浩之・岡村隆史）が、18日のニッポン放送ラジオ『ナインティナインのオールナイトニッポン』（木曜25時）に出演。実業家・堀江貴文氏の愛称「ホリエモン」について、呼び名が与える印象やメリットについて持論を語った。 【画像】６月18日ニッポン放送ラジオ『ナインティナインのオールナイトニッポン』 番組で、矢部は「全然関係ないけど、ホリエモンって、ずっと『ホ