『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月19日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「液漏れや粉がふいている電池は、水酸化カリウムなので、ゴム手袋やレジ袋をうまく使って、素手で触らないように電池を抜いてください」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは液漏れして白い粉状のものが付着した乾電池の画像を添えて「液漏れ