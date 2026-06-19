福島県浪江町は１７日、東日本大震災と福島第一原発事故の影響で休止していた地元の請戸海水浴場を８月１日から９日まで開設すると発表した。同海水浴場の開設は２０１０年以来１６年ぶり。海水浴場として再開するのは浪江町請戸地区の請戸浜の一部で、具体的なエリアについては今後、専門家と協議しながら決める。開設時間は午前９時〜午後３時で、仮設トイレやシャワーを設置し、海の家の営業も行う。海開きが行われる１日