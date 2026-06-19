◇男子ゴルフ下部ACNツアーアイゴルフシェイパー・チャレンジ最終日（2026年6月19日福岡県筑紫ケ丘GC＝6939ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、首位と3打差の4位から出た16歳の現役高校生プロ加藤金次郎が1イーグル、5バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算16アンダーで並んだ玉城海伍とのプレーオフを制し、初優勝を飾った。16歳44日の加藤は下部ツアーの史上最年少優勝記録を更新した。加藤はスコアを5つ