FIFAワールドカップ2026に出場しているイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が日本時間19日、米大リーグ・ロイヤルズ対カージナルス戦で始球式を務めました。ロイヤルズとイングランド代表の公式インスタグラムでは、その始球式の様子を公開。トゥヘル監督やハリー・ケイン選手ら数名が球場に姿を現し、選手らと談笑したりファンの声援に応えたり、またイングランド代表のユニフォームを模した赤いベースボールシャツを手に記