気候変動による地球温暖化は世界中すべての人々の生活に打撃を与えていますが、実際に気候変動に寄与する度合いは、その人の生活水準や消費行動などによって異なります。オランダ・ライデン大学の環境科学者らのチームが、世界の富裕層上位10％が環境に与える悪影響は年間数百兆円に及ぶとの研究結果を示しました。Environmental damages of the top ten percent consumers exceed global climate and biodiversity funding gaps |