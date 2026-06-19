Appleは独自のワイヤレスイヤホンとしてAirPodsを販売しているほか、2014年に買収したBeatsブランドのイヤホンやヘッドホンも販売しています。そんなBeatsブランドのワイヤレスイヤホンであるBeats Studio Budsに、会話を盗聴することが可能になる脆弱(ぜいじゃく)性が見つかっていたのですが、ソフトウェアアップデートでついにこれが修正されました。About the security content of Beats Firmware Update 1B211 - Apple Support