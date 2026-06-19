アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の日本語吹き替えキャストとして、大島優子、レインボー・ジャンボたかお＆池田直人の出演が決定。恐竜たちと挑む“ダイノサイズ”の大冒険を描く本予告映像が解禁されたほか、キラキラ輝く特別な入場者特典の配布も決定した。【動画】パウ・パトロールと恐竜たちの活躍を描く『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替本予告本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメ