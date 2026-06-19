お笑いコンビの「はりけ〜んず」が１９日、都内で行われた初の自伝本「前説芸人―主役になれなくてもこの場所で生きていく―」（ヨシモトブックス刊、２６日発売）ＰＲ合同取材会に出席した。昨年、ベスト４まで進出した「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」について回顧した。Ｍ−１グランプリ創設時、芸歴制限で出場できなかった２人とって「ＴＨＥ―」は初めての大きな賞レース。２０２３年、創設当初は出場するか迷ったという。前田登