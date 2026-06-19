１２日に４８歳の誕生日を迎えた女優・釈由美子が公開した温泉ショットが反響を呼んでいる。１９日までにインスタグラムで「今朝は５時起きで地方ロケのためいま新幹線で移動中です地方ロケといえばこないだ長野、新潟ロケした番組が情報解禁されましたので告知させていただきます」とつづり、自身が出演する番組を紹介。「大久保さん、川村さんの大人気番組『温泉タオル集め旅』に温泉大好きな私も初参戦させていただ