W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われ、メキシコが1-0で勝利した。試合終了間際には、メキシコGKラウル・ランヘルが勝利を手繰りよせるスーパーセーブ。決定的瞬間を捉えた1枚に、「ワイルドなセーブ！」「史上最高クラスのセーブだ」と驚きの声が上がった。後半41分、韓国の左サイドからのクロスに対し飛