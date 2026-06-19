めおん 夏休みに暮らしを支える船について関心を持ってもらおうと、四国運輸局が2026年7月23日、小学生向けの親子海洋教室を開きます。 午前9時半に高松港に集合し、午前10時に雌雄島海運のフェリー「めおん」に乗り、船旅を楽しみます。普段入れない操船室や、男木島への着桟作業を見学します。また男木島を散策し、船会社のスタッフから「船員」の仕事を説明してもらいます。 対象は小学4～6年生と保護者