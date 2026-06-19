メキシコが一番乗りで決勝トーナメント進出を決めた北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。メキシコが2連勝でグループ突破を決め、FIFA公式Xが投稿した1枚の画像が注目を集めている。メキシコと韓国の一戦は0-0で迎えた後半5分、韓国GKキム・スンギュが味方選手と交錯したところでボールをこぼしてしまい、メキシコのMFルイス・ロモが隙を逃さずに