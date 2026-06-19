W杯グループステージ第2節のメキシコ戦で不発北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。決勝トーナメント進出は第3節に持ち越された。この試合で不発に終わった韓国代表FWソン・フンミンについて、韓国メディアは「存在感が足りなかった」と指摘している。韓国は前半からボールを握って攻めるも無得点。後半5分にはGKキム・スンギュが痛