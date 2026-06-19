韓国サッカー代表の決勝トーナメント進出の可能性は依然として高い。南アフリカに勝つか引き分ければ、A組2位で決勝トーナメントに進出する。韓国代表は19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラスタジアムで行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）グループステージA組第2戦で、メキシコに0−1で敗れた。チェコとの初戦に勝利していた韓国は勝ち点3のままで、メキシコ（2勝・勝ち点6）に次ぐA組2位を維持した。メキシコは残り