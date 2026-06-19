オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生（20）が18日、自身のインスタグラムを更新。兄・大弥投手のユニフォーム姿で交流戦を観戦した様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「めっちゃ可愛い」「凄くお似合い」兄・大弥のビジユニで応援ショットを披露した宮城弥生弥生は「日本生命セ・パ交流戦 2026 終わっちゃった」と切り出し、「西武ライオンズ交流戦優勝おめでとうございま