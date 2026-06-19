タレントの若槻千夏が18日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。テレビ局で目撃した大物俳優のまさかの姿を明かした。【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろしこの日は俳優の舘ひろしをゲストに迎えトークを展開。女性を優先する徹底した“紳士哲学”を深掘りした。その中で、映画で共演した俳優の吉田鋼太郎から「撮影中、バスロ