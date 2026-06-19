俳優の高橋英樹が18日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻とともにフルーツパーラーへ足を運んだことを報告し、家族ショットを複数披露した。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）「親子でフルーツパーラー」というタイトルでブログを更新した高橋は、「今日は観劇前にフルーツパーラーへ」と切り出し、妻の美恵子さんと真麻との親子ショットを披露した。また、フルーツパーラーを訪