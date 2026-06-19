東京・北区の小学校で火事があり、児童8人と教師3人のあわせて11人がけがをしました。このうち児童1人が転倒して骨折しました。【映像】消火活動の様子（実際の映像）音楽準備室から火が出ましたが、未使用のストーブから発火したとみられるということです。警視庁などが引き続き出火原因を調べています。（ANNニュース）