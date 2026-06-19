気象台は、19日午後2時20分に、レベル３大雨警報を倶知安町に発表しました。後志地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■ニセコ町●レベル２大雨注意報【発表】■京極町●レベル２大雨注意報【発表】■倶知安町●レベル３大雨警報【発表】