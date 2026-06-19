お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）と振付師のakane（33）が18日、千葉県内で行われた、映画「ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー」リバイバル上映記念・高校生特別上映会に、スペシャルゲストとして、サプライズで登場した。ともに学生時代から「ハイスクール・ミュージカル」の大ファンを公言。同シリーズは米国の高校を舞台に、放送開始から20周年を迎えた人気作だ。同シリーズの世界に入り込んだかのような衣装で現