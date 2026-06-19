押切蓮介のホラー短編集『コワイかもしれない押切蓮介ホラー短編集』が、2026年6月18日に竹書房より発売された。 【漫画】『コワイかもしれない押切蓮介ホラー短編集』を読む 『ミスミソウ』『サユリ』『でろでろ』といったホラーやギャグ、『ハイスコアガール』のようなラブコメまで手掛けてきた押切蓮介。本作では、押切が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話を漫画化した短