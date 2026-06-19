ソラジマ・よすみ編集部から、編集部初の単巻コミックス『ジャングルジムの眺め横山陸渡漫画作品集』と、複数作家による作品集『別冊よすみ 第二集』が、2026年7月23日に同時発売される。 【画像】『別冊よすみ 第二集』収録作 『ジャングルジムの眺め横山陸渡漫画作品集』は、横山陸渡にとっても初の作品集。消えゆく世界の中で揺れ動く感情の機微を描いた「地球滅亡前僕たちは」のほか、描き下ろし短編「傘」を含む